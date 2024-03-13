"أكثر من دولار".. ارتفاع أسعار نفط البصرة خلال الشهر الماضي

2024-03-13 12:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة لأكثر من دولار واحد خلال شهر شباط وفقاً لمنظمة أوبك.

وقالت أوبك في تقرير شهري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر شباط 79.35 دولارا بارتفاع بلغ 1.05%مقارنة 78.21 دولارا لشهر كانون الثاني".

واضافت ان "أسعار خام البصرة المتوسط ارتفعت من شهر كانون الثاني، ولغاية شهر شباط مقدار 1.14 سنت، بنسبة 1.05%".

وبينت ان "أسعار خام البصرة سجلت خلال العام الحالي 2024 بمعدل سعري بلغ 79.35 دولارا، بينما سجل في عام 2023 بمعدل سعري بلغ 78.07 دولارا" .

ويصدر العراق النفط الخام لآسيا بنسبة 60% فيما يصدر لأوروبا بحدود 25% ولأمريكا 15%.