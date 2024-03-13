الدولار يستقر وبتكوين لمستوى تاريخي جديد

2024-03-13 12:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقر الدولار الأمريكي مقابل عدد من العملات الرئيسية، خلال تعاملات الأربعاء، إذ يقيم المتعاملون التأثير الذي يمكن أن تحدثه بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع على فرص خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في يونيو/ حزيران.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، عند 102.93 ، وارتفع الين إلى 147.24 مقابل الدولار مع انتشار الأنباء المتعلقة بالأجور الأربعاء، قبل أن يتراجع في فترة ما بعد الظهيرة في آسيا

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2787 دولار، وكذلك اليورو عند 1.0925 دولار، وارتفع الدولار الأسترالي 0.09 بالمئة مقابل الدولار الأميركي إلى 0.661 دولار أميركي. كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.616 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، قفزت بتكوين بأكثر من 2 بالمئة إلى 72912 دولارا، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في تاريخها عند 73137 دولارا.