الإطاحة بعصابة ترصد "عجلات حمل" وتسرقها بطرق احتيالية في بغداد

2024-03-13 12:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على عصابة ترصد عجلات حمل وتسرقها بطرق احتيالية في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الشعب لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين ترصد عجلات الحمل القادمة من المناطق الشمالية وتسرقها بطرق احتيالية ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد.

وبينت، أن عملية القبض تمت بعد أن استنجد أحد المواطنين بمفارز المديرية حول تعرض عجلته لسرقة مبلغ مالي قدره 21 مليون دينار من قبل ثلاثة أشخاص، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية أثمرت بالتوصل الى المتهمين والقبض عليهم.

وتابع البيان، أنه لدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة بجريمتهم، وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل.