2024-03-13 12:20:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: افاد مصدر في شرطة ذي قار، بتسجيل حادث وفاة عامل يعمل في ملعب الإدارة المحلية في مدينة الناصرية. وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان رجل في العقد الرابع من عمره من أهالي ناحية الفضلية يعمل في ملعب الإدارة المحلية في الناصرية توفي اثر سقوطه من علو اثناء...

The post ذي قار: وفاة عامل يعمل في ملعب الإدارة المحلية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.