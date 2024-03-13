2024-03-13 12:20:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت دائرة الانواء الجوية في الناصرية ، ان المدينة تتعرض لمنخفض جوي قادم البحر الاحمر ، تتحول الرياح الى جنوبية شرقية وارتفاع بدرجات الحرارة . وذكر مدير الدائرة احمد كريم لشبكة اخبار الناصرية ، ان الحرارة العظمى التي سشتهدها المدينة سترتفع لتسجل 31 درجة مئوية ، فيما...

The post طقس الناصرية يتاثر بمنخفض جوي يتسبب بارتفاع درجات الحرارة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.