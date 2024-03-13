2024-03-13 12:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت لجنة الزراعة النيابية اليوم الاربعاء، ابرز الملفات التي ستبحثها مع الجانب التركي. وذكر عضو اللجنة ثائر مخيف، لوكالة ايرث نيوز، ان “ملف المياه سيكون من ابرز الملفات التي سيتم مناقشتها مع الجانب التركي وبما ان الموضوع الأهم هو طريق التنمية فبعدم وجود المياه كيف يمكن العمل على أنجاز هذا الطريق واهمال الجانب […]

ظهرت المقالة الزراعة النيابية تكشف اهم الملفات التي ستبحث مع الجانب التركي أولاً على ايرث نيوز.