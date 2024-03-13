2024-03-13 12:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الاربعاء، القبض على عصابة ترصد عجلات حمل وتسرقها بطرق احتيالية. وذكر بيان للمديرية ورد” ايرث نيوز” أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين ترصد عجلات الحمل القادمة من المناطق الشمالية وتسرقها بطرق احتيالية ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد”، مبينة ” ان عملية القبض […]

ظهرت المقالة مكافحة الإجرام تلقي القبض على عصابة تسرق العجلات بطرق احتيالية أولاً على ايرث نيوز.