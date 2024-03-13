2024-03-13 12:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اختفاء محققين يعملان على قضية 43 طالبا فقدوا منذ ما يقرب من 10 سنوات في ولاية غيريرو الواقعة على ساحل المحيط الهادئ. وقال أوبرادور إنه تم إطلاق جهود بحث للعثور على المحققين الفيدراليين، رجل وامرأة، معربا عن أمله أن “لا يكون اختفاؤهما مرتبطا بأولئك الذين لا يريدون أن […]

ظهرت المقالة المكسيك.. اختفاء محققين يحققان في قضية اختفاء 43 طالبا قبل 10 سنوات أولاً على ايرث نيوز.