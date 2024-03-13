2024-03-13 12:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل فخامة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء ، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي. وجرى، خلال اللقاء، في بيان ورد” اير نيوز” بحث أوضاع تفويج المعتمرين العراقيين إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك ومراعاة خصوصية هذا الشهر المبارك، حيث أشاد السيد الرئيس بعمل الهيئة، مشيرا إلى أهمية […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يؤكدضرورة توفير الخدمات للمعتمرين وحجاج بيت الله أولاً على ايرث نيوز.