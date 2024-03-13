2024-03-13 12:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصبح محترف هالمستاد السويدي أمير العماري، أول اللاعبين المحترفين الملتحقين بوفد المنتخب الوطني. وقال مصدر لـ”ايرث نيوز” إن “محترف هالمستاد السويدي أمير العماري سيكون أول المحترفين الملتحقين بمعسكر المنتخب الوطني في البصرة استعداداً لمواجهة الفلبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027”. وأوضح أن “العماري وصل بغداد مساء […]

ظهرت المقالة أمير العماري أول المحترفين الملتحقين بالمنتخب الوطني أولاً على ايرث نيوز.