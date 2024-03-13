2024-03-13 12:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقر الدولار الأمريكي مقابل عدد من العملات الرئيسية، خلال تعاملات الأربعاء، إذ يقيم المتعاملون التأثير الذي يمكن أن تحدثه بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع على فرص خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في يونيو/ حزيران. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة […]

ظهرت المقالة الدولار يستقر مع استيعاب الأسواق لبيانات التضخيم الأمريكية أولاً على ايرث نيوز.