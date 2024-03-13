2024-03-13 12:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رفض الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاعتراض المقدم من قبل نادي كربلاء بشأن تسمية الحكم يوسف سعيد لقيادة مباراة فريقه الكروي أمام الزوراء في دور الـ16 من كأس العراق. وقرر الاتحاد تثبيت تسمية الحكم يوسف سعيد حكماً للقاء ازلوراء والكهرباء ويساعده كل من أمير داود مساعد أول ومحمد لؤي مساعد ثاني وأحمد جمعة مساعد […]

ظهرت المقالة رسمياً.. اتحاد الكرة يرفض اعتراض كربلاء على حكم مباراته أمام الزوراء أولاً على ايرث نيوز.