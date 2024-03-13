وزير الداخلية يبحث مع رئيس الاتحاد العراقي للكيكوشنكاي تطوير مهارات المنتسبين القتالية

2024-03-13 12:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، مع رئيس الاتحاد العراقي نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة للكيكوشنكاي الكابتن عمار عدنان، تطوير مهارات منتسبي الوزارة القتالية.وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، التقى رئيس الاتحاد العراقي نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة للكيكوشنكاي الكابتن عمار عدنان".وأضاف البيان، أن "الوزير بحث مع ضيفه تطوير مهارات منتسبي الوزارة خاصة القتالية، وتنظيم دورات تدريبية تشمل مديريات النجدة والمرور ويتم خلالها التركيز على شرطة العقود ليكونوا جاهزين بالشكل الأمثل لتأدية الواجبات والمهام الموكلة إليهم".وأكد وزير الداخلية، على "تهيئة المنهاج المناسب بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية للمشمولين بهذه الدورات وفق خطة مدروسة تعود بالفائدة على جميع من يشارك بهذه الدورات التدريبية".