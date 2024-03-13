استثمار المثنى تعلن الشروع بمحور صناعي "كبير" يستوعب آلاف العاملين

2024-03-13 12:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة استثمار المثنى، اليوم الأربعاء، إطلاق العمل بمشروع محور " بصية " الصناعي، الذي يعد من أكبر المحاور الصناعيةوقال رئيس الهيئة عادل داخل الياسري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أول معمل سيطلق بالمحور الصناعي في بصية هو معمل اليوريا بكلفة مليار دولار، إضافة إلى معمل لإنشاء الحديد والصلب ومركز للصناعات الدوائية، ومعمل النرجس لصناعة الإسمنت في هذا المحور".وأكد الياسري أن "هذا المحور سيكون كبيرا جدا، وجميع دراسات الجدوى الاقتصادية التي أجرتها هيئة استثمار المثنى أثبتت نجاح هذا المحور"، مبينا أن "هذا المحور سيكون قريبا على الطريق الدولي وكذلك قريب على أنابيب الغاز والكهرباء".وأضاف أنه "سيتم المباشرة قريبا من قبل الشركات الاستثمارية لإنشاء المشاريع الصناعية ضمن هذا المحور"، مجددا دعوته لكافة الشركات الاستثمارية الصناعية للاستثمار في محور بصية الصناعي ".وأشار إلى أن" المثنى تمتلك محورا ناجحا جدا وهو "محور النجمي الصناعي" وكذلك "محور السماوة" وحاليا يجري العمل على "محور بصية " وهو أكبر المحاور من حيث المساحة والمشاريع والكلف الموجودة بها "، لافتا أن" هذا المحور سيكون محور رقم (4) في المثنى ".وتابع أن" جميع المعامل في المحور استراتيجية وكبيرة على مستوى البلد "، مشيرا إلى أن" ناحية بصية منطقة نائية وتعاني من المحرومية وهذا المحور سيشكل انطلاقة كبيرة وإنعاشا لهذه المنطقة .وبحسب الهيئة، فإن ذلك يأتي تزامنا مع إشادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوجود مؤشرات إيجابية بعمل استثمار المثنى، وتشغيل (52) ألف يد عاملة...