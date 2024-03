مجلس محافظة ذي قار يفتح الترشيح لمنصب قائمقام قضاء الإصلاح و قضاء النصر ومدير ناحية الطار

2024-03-13 13:00:04 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: يعلن مجلس محافظة ذي قار عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب قائمقامي قضاء الإصلاح و النصر و مدير ناحية الطار. ويتم التقديم للمناصب اعلاه بموجب الشروط الموجودة في الوثيقة المرفقة ولمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 12/3/2024 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المصادف 26/3/2024. وتسلم...

