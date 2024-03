2024-03-13 13:00:04 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:افاد مصدر في شرطة ذي قار، بأن سائق ستوتة لقي مصرعه فيما اصيب اخر اثر انقلاب دراجة نارية في قضاء الناصرية. وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان شابا يقود دراجة نارية “ستوتة” لقي مصرعه، فيما أصيب اخر في حادث انقلاب الدراجة قرب الجسر الهولندي في قضاء الناصرية. وأضاف...

