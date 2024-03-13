وزير الداخلية يبحث مع رئيس اتحاد "كيكوشنكاي" تطوير مهارات المنتسبين القتالية

2024-03-13 13:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء (13 آذار 2024)، مع رئيس الاتحاد العراقي للكيكوشنكاي الكابتن عمار عدنان، تطوير مهارات منتسبي الوزارة خاصة القتالية.

وقال بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إن " وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التقى، اليوم ، رئيس الاتحاد العراقي نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة للكيكوشنكاي الكابتن عمار عدنان".

وناقش الوزير، بحسب البيان "مع ضيفه تطوير مهارات منتسبي الوزارة خاصة القتالية، وتنظيم دورات تدريبية تشمل مديريات النجدة والمرور ويتم خلالها التركيز على شرطة العقود ليكونوا جاهزين بالشكل الأمثل لتأدية الواجبات والمهام الموكلة إليهم".

وأكد الشمري "تهيئة المنهاج المناسب بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية للمشمولين بهذه الدورات وفق خطة مدروسة تعود بالفائدة على جميع من يشارك بهذه الدورات التدريبية".



