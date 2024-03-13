2024-03-13 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - وسام الملاحددت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأربعاء، موعد إنهاء التداول النقدي، فيما أشارت الى قطع شوط كبير في مجال الدفع الإلكتروني.وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة توزيع المنتجات النفطية من أوائل الدوائر التي اعتمدت في العمل على الدفع الإلكتروني"، مبيناً أن "هناك مجموعة من الإخفاقات التي تمت معالجتها بهذا الشأن مع البنك المركزي من خلال البوابات والشركات المرخصة".وأشار، الى أن "من بين التحديات التي واجهت العملية مشكلة تحويل الأموال من حساب المواطن الى حسابات شركة توزيع المنتجات النفطية"، مؤكداً أن "9 بوابات دخلت العمل بعد معالجة المشاكل".وأضاف، أن "عملية الدفع الإلكتروني تم إطلاقها في محطات تعبئة بغداد والمحافظات كافة"، منوهاً إلى أن "خطة الشركة في نهاية الربع الأول من العام الحالي تتضمن إنهاء عملية التداول النقدي في معظم مجالات شركة توزيع المنتجات النفطية".وتابع، أن "الشركة قطعت شوطاً كبيراً في مجال الدفع الإلكتروني حيث أصبح وكيل المحطة يقوم بتجهيز المنتجات، فضلاً عن أصحاب المولدات والوكيل الجوال، الى جانب مركبات دوائر الدولة، عبر بطاقات الدفع الإلكتروني".