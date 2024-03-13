2024-03-13 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف استطلاع جديد عن انخفاض الدعم العام الأمريكي لقوانين مكافحة التمييز لدى مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا (LGBTQ)، للمرة الأولى منذ عام 2015. وأظهر استطلاع معهد أبحاث الدين العام (PRRI) أن 67% من البالغين في الولايات المتحدة يؤيدون حقوق زواج المثليين، بانخفاض واضح من 69% في عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفض الدعم المقدم […]

ظهرت المقالة استطلاع: تراجع الدعم الأمريكي لحماية مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا أولاً على ايرث نيوز.