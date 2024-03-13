2024-03-13 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، بسقوط قتيلين في قصف إسرائيلي على سيارة على طريق صور – الناقورة جنوبي لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف الإسرائيلي على طريق صور استهدف سيارة ودراجة نارية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بإطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه هضبة الجولان. وطالت ضربات إسرائيلية، […]

ظهرت المقالة لبنان.. قتيلان باستهداف إسرائيلي لسيارة قرب مدنية صور أولاً على ايرث نيوز.