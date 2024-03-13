نادي القوة الجوية ينتقد غياب تقنية الفار عن مباريات الكأس

2024-03-13 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد مدير إعلام نادي القوة الجوية الرياضي حسام الدراجي ، أن عدم وجود تقنية الـ(فار) في مباريات بطولة كأس العراق يعد نقطة سلبية في عمل اتحاد الكرة .وقال الدراجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن " تقنية الفيديو المساعد أثبتت نجاحها في دوري نجوم العراق، ولكن عدم تطبيقها في مباريات الكأس هو إشكال كبير بحق المسابقة ويعد مؤشراً سلبياً في عمل اتحاد الكرة الذي يولي اهتماماً بالغاً في المسابقات والبطولات المحلية".وأضاف الدراجي أن" ما يميز مباريات الدوري والكأس خلال الفترة الأخيرة هو استقطاب الحكام الدوليين من الخارج وهي خطوة إيجابية لها الكثير من المردودات الإيجابية على المسابقة والحكام "، لافتاً الى أن" القوه الجوية من الداعمين لهذه الخطوة لتخفيف من الضغوطات أو إلقاء اللائمة على الحكم وحده في حال حدوث أي حالة تحكيمية في الملعب".وتابع الدراجي أن" طموح القوة الجوية هذا الموسم هو المنافسة على بطولتي الدوري والكأس "، مشيراً الى أن" التركيز ينصب في الوقت الحالي على مباريات الكأس بعد أن تم حسم صدارة الدوري وتسيد الجولة الأولى ، وهذا ما يجعل سقف الطموحات يرتفع بتحقيق اللقبين هذا العام".