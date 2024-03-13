ارتفاع مبيعات المركزي العراقي لأكثر من 224 مليون دولار

2024-03-13 14:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، لتصل إلى أكثر من 224 مليون دولار مقارنة بأمس الثلاثاء .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 224 مليونا و 790 الفا و275 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) والتي بلغت 213 مليونا و 680 الفا و275 دولارا، مرتفعة بنسبة 94 %، عن المبيعات النقدية البالغة 11 مليونا و110 الاف دولار.