2024-03-13 14:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، الإطاحة بضابطٍ كبيرٍ في وزارة الدفاع، وضبطه مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود. وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة بحسب بيان تلقته ايرث نيوز، بأنَّ “مكتب تحقيق بابل ألَّف فريق عملٍ؛ للتقصّي والتحرّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى لأحد المواطنين تتضمَّن تعرُّضه للابتزاز والرشوة من قبل ضابطٍ […]

ظهرت المقالة النـزاهـة توقـع ضابطــاً في وزارة الدفاع”برتبـة عمـيد” متلـبساً بالرشـوة أولاً على ايرث نيوز.