2024-03-13 14:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (13 آذار 2024)، بتكليف كريم حمادي رئيساً لشبكة الإعلام العراقي.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إنه "تم تكليف كريم حمادي رئيساً لشبكة الإعلام العراقي بشكل مؤقت لتمشية الامور في الشبكة".

وفي وقت سابق، صوّت مجلس النواب، على إقالة رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم من منصبه.

وذكر مراسل "بغداد اليوم"، أن رئاسة مجلس النواب وافقت على طلب بإدراج فقرة خاصة بالتصويت على إعفاء نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام العراقي.

وبين أنه تم التصويت على إقالة جاسم من منصبه من قبل النواب الحضور.

وكان مجلس النواب قد استضاف رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم في 13 شباط الماضي، لاستجوابه على عدد من الملفات، وانتهت الجلسة بتصويت النواب على عدم القناعة بإجابات جاسم.











