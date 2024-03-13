2024-03-13 14:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب عن كتلة دولة القانون النيابية ثائر الجبوري، اليوم الاربعاء (13 آذار 2024)، حقيقة وجود خلافات بين ائتلافه ومنظمة بدر بسبب عقدة حكومة ديالى المحلية.

وقال الجبوري في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن" ائتلاف دولة القانون شريك اساسي لكل القوى في جميع المحافظات وهو يرتبط معها بتفاهمات مهمة من اجل بناء حكومات محلية قوية"، لافتا الى ان "الائتلاف حريص على أمن واستقرار ديالى التي هي بأمس الحاجة الى الاعمار والبناء وتعزيز الاستقرار في المشهد الامني".

واشار الى أنه " لا يوجد اي خلاف بين ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر حيال ملف ديالى السياسي، بل هناك تفاهمات سياسية متقدمة وعلى مستوى عال من اجل الدفع باتجاه تشكيل حكومة محلية قوية منسجمة قادرة على تلبية احتياجات الاهالي".

واوضح ان" مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب المحافظ يحضى بمقبولية من قبل كل الاطراف في ديالى والتي هي من تقرر في نهاية المطاف حسم الخيارات"، مستدركا بالقول "لكن ما يهمنا ان تتشكل حكومة خدمية قادرة على تلبية الاحتياجات وتحقيق الاهداف العامة".

وامس الثلاثاء، كشف مصدر مطلع، أن رئيس منظمة بدر هادي العامري سيعقد اجتماعًا موسعًا مع قياداته لمناقشة ملفات عدة ومنها ملف محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اخفاق مجلس محافظة ديالى للمرة الرابعة في حسم تشكيلة حكومته المحلية واناطة المنصب لمثنى التميمي، ابرز قيادات بدر في المحافظة، شكل احراجا للجميع، خاصة وان من وصلوا الى فندق الرشيد ببغداد يوم الاثنين اتفقوا على دعمه لولاية ثانية، لكن برزت خلافات سنية - سنية واخرى سنية – كردية عرقلت المشهد برمته واربكته ودفعت الى الفشل في تحقيق اهداف الجلسة ومنها اعادة التميمي الى رأس هرم حكومة ديالى".

واضاف، انه "لا يعرف اذا ما كان عقد الجلسة بمباركة من العامري او لا لكن استمرار التميمي في ترشيح نفسه للمنصب وحضوره، لا يمكن ان يتم من دون دعم من رئيس منظمة بدر"، لافتا الى ان "الظروف كانت ذاهبة للحسم لولا خلافات طارئة في الدقائق الأخيرة، لم تسعف ساعات على احتوائها".

واشار الى ان "هادي العامري سيعقد اجتماعا موسعا مع قياداته لمناقشة ملفات عدة ومنها ديالى وربما تصدر قرارات خاصة بها، وانه لم يبوح برأيه حول قرار الاطار الاخير باناطة منصب محافظ ديالى الى ائتلاف دولة القانون".

وتابع ان "بدر لن يبادر الى خسارة تحالفه مع المالكي بسبب عقدة ديالى وقد تكون هناك حلول تفضي الى خيار توافقي يحسم الجدل، مع الاشارة الى قيادات مهمة في ائتلاف دولة القانون باتت اكثر تصميما على الظفر بالمنصب خاصة بعد جلسة الاثنين والتي اعتبرتها بانها محاولة للالتفاف على استحقاق اقره الاطار لصالح الائتلاف".