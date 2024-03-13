2024-03-13 14:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

وافق وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء (13 آذار 2024)، على ضوابط شراء الاسلحة ، فيما حدد الاول من نيسان المقبل موعدًا للمباشرة بالأمر.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وافق على الضوابط الخاصة بشراء الأسلحة".

واضاف "ستكون المباشرة بهذا الأمر اعتباراً من الأول من شهر نيسان عام 2024".

واشار الى أنه "سيتم الاعلان عن هذه الضوابط لاحقاً".