الاحتفال بالنجاح والقيادة في حفل توزيع الجوائز لشركة Perfetti Van Melle

2024-03-13 14:39:31 - المصدر: شركة Perfetti

دبي - استضافت شركة Perfetti Van Melle ، وهي شركة بارزة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان، علامات تجارية مشهورة عالميًا مثل Mentos وChupa Chups وSmint وFruittella مؤخرًا حفل توزيع الجوائز في 20 فبراير 2024، في فندق ون آند أونلي رويال ميراج المرموق.

كانت أُمسية ناجحة احتفالًا بنجاح الشركة ورؤيتها للمستقبل. كما كانت بمثابة منصة للاحتفاء بإنجازات المؤسسة، والتعبير عن الامتنان للمُساهمين، وتسليط الضوء على القيادة التحويلية للسيد ميلاد روحانا المدير العام للمنطقة.

Perfetti Van Melle إلى آفاق جديدة، وتسريع النمو، وتعزيز الابتكار عبر الأسواق المتنوعة. في ظل توجيهه، عززت Perfetti Van Melle مكانتها لتصير شركةً رائدةً في صناعة الحلويات عبر العديد من الأسواق، وسلع "العلكة" في عدد قليل من الأسواق، وكان لها دور رئيسي في تنمية هذين النوعين من السلع، مما أكسبها الكثير من الامتيازات على طول الطريق، مع تحقيق نتائج استثنائية، وإحداث تأثير كبير في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة.

جمع حفل توزيع الجوائز الموظفين والشركاء والموزعين وتجار التجزئة وغيرهم من المُساهمين الرئيسيين للاحتفال بنجاحات المؤسسة خلال العام الماضي. وأتيحت للحاضرين فرصة التحدث مع السيد روحانا، والحصول على معلومات حول رؤية Perfetti Van Melle الإستراتيجية ومبادرات التوسع في السوق والالتزام بالتميز.

أبرز ما احتوت عليه الأُمسية:

تقديم 20 جائزة تكريمًا للموزعين وتجار التجزئة المتميزين.

عرض إنجازات Perfetti Van Melle ، بما فيها رؤى من أبحاث Kantar ومناقشات حول الفرص المتاحة في إفريقيا.

، بما فيها رؤى من أبحاث ومناقشات حول الفرص المتاحة في إفريقيا. عرض أعمال التجديد لفريق التسويق التابع للمؤسسة ونمو حصتها في السوق.

تقدير الموظفين والشركاء والمُساهمين لمساهماتهم التي لا تقدر بثمن في نجاح Perfetti Van Melle .

. الرؤية التي يضعها السيد ميلاد روحانا للفترة المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

قال السيد ميلاد روحانا: "لقد سُررنا باستضافة حفل العشاء ليكون تعبيرًا منّا عن التقدير لأعضاء فريقنا المتفانين والشركاء والمُساهمين الذين ساهموا في رحلة النمو والنجاح لشركة Perfetti Van Melle". كما أضاف قائلًا: "كانت هذه الأُمسية بمثابة شهادة على التزامنا بتعزيز علاقات قوية ودفع عجلة الابتكار وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا ومجتمعاتنا".

تميزت الأمسية بكثرة فرص التواصل والرؤى المتعلقة بالقطاع والاحتفالات بالإنجازات. وبكل الامتنان تتقدم شركة PVM بالشكر الجزيل لجميع الضيوف الذين حضروا وساهموا في نجاح هذه الأُمسية.

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ضحى شبيب

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