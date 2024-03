استكشف إمكانات Galaxy AI عبر تطبيق Try Galaxy المتاح الآن لمستخدمي سامسونج Galaxy

2024-03-13 14:42:20 - المصدر: سامسونج

مع بزوغ فجر عصر الذكاء الاصطناعي عبر الهواتف المحمولة، وتزايد الاهتمام بمواكبة أحدث الابتكارات وأكثرها تقدّماً؛ كانت سامسونج في طليعة هذا التوجّه، إذ عملت على إضافة العديد من التحسينات المهمّة على تطبيق Try Galaxy، لتعزيز تجربة المحادثة بهدف تمكين المستخدمين الذين لم ينخرطوا بعد في تجربة تقنيات وإمكانات Galaxy AI، بما فيها الترجمة الفوريّة Live Translate، ومساعد الدردشة Chat Assist، وNote Assist، وPhoto Assist، وCircle to Search with Google، كلّ ذلك دون الحاجة إلى تبديل هواتفهم.

وفي حين كان حصريًا في السابق لمستخدمي نظام التشغيل iOS، يمكن الآن وللمرة الأولى الوصول إلى تطبيق Try Galaxy عبر جميع الأجهزة التي تعمل بنظام Android، بما في ذلك طرازات Galaxy، الأمر الذي من شأنه أن يُتيح لشريحة أوسع من المستخدمين استكشاف أحدث مزايا سلسلة هواتف Galaxy S24 وواجهة مستخدم One UI 6.1.

في ظلّ هذا المشهد؛ لا تنتظر أكثر وانطلق الآن نحو الاستمتاع بتجربة Try Galaxy!

ما الجديد؟ انطلق في رحلة استكشافيّة لعالم Galaxy AI عبر الأدوات والبرامج التعليمية

يحاكي تطبيق Try Galaxy المحسّن تجربة النظر إلى شاشة Galaxy S24 الرئيسة الفعلية، فبمجرد دخولك إلى التطبيق، تُرشدك البرامج التعليمية والمحتوى التفاعلي للتنقل ضمن أحدث واجهة مستخدم.

تقدم وظيفة widget الجديدة الموجودة على الصفحة الثانية من الشاشة الرئيسة الميزات الأساسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لسلسلة Galaxy S24 وأدوات الكاميرا المتقدمة الخاصة بها. ويمكنك النقر فوق كل عنصر لمشاهدة مقاطع فيديو توضيحية قصيرة تشرح الميزات وكيفية تطبيقها في حياتك اليومية، فيما تظهر علامات الاختيار بجوار العناصر المكتملة حتى تتمكن من تتبع تقدمك.

وهنا؛ نقدّم نظرة عامة على تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تم تسليط الضوء عليها في ميّزة widget الجديدة:

Live Translate : تواصل بسهولة من خلال ميزة ترجمة المكالمات ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي والمدمجة في التطبيق الأصلي. يمكنك التواصل بسلاسة مع أيّ كان، أو إجراء حجوزاتك في بلد أجنبي من خلال الترجمة الصوتية والنصية للمكالمات الهاتفية، والمتوفرة بـ 13 لغة.

Note Assist : إلى جانب تدوين ملاحظاتك، يُمكنك الآن الحصول على ملخصات فورية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتبسيط ملاحظاتك وتنظيمها، بما في ذلك صياغة الفقرات الطويلة على شكل نقاط مهمّة لمراجعتها بسهولة. وتتضمن هذه الميزة التنسيق التلقائي والتدقيق الإملائي والترجمات.

Chat Assist : خصّص نغمة أي رسالة نصية وفقًا للمناسبة، سواء كانت مهنيّة أو خاصة. كما يمكنك مشاركة جداول أعمال الاجتماعات المدقّقة مع مسؤولك في العمل وكذلك المشاركة في محادثات مع الأصدقاء خارج حدود بلدك. ويمكن للذكاء الاصطناعي المدمج في لوحة مفاتيح سامسونج أيضًا توفير ترجمة في الوقت الفعلي للرسائل بـ 13 لغة، مما يسهل ويعزّز التواصل عبر الثقافات واللغات المختلفة.

Photo Assist : التقط الصورة المثالية بمساعدة التحرير التوليدي Geneative Edit ، وهي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكنك من تعديل حجم العناصر داخل الصور أو تغيير موضعها أو إزالتها تماماً. قم بضبط تكوين الصورة على الفور باستخدام ميزة Edit Suggestion . وباستخدام أداة ممحاة الانعكاس Erase Reflection ستكون قادراً على إزالة الظلال وانعكاسات الضوء غير المرغوب فيها تلقائيًا.

Circle to Search with Google : تُتيح هذه الميزة للمستخدمين البحث عن العناصر المعروضة على الشاشة دون التبديل بين التطبيقات. من خلال وضع دائرة على العنصر وبعد الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية، يمكن للمستخدمين بدء البحث للحصول على نتائج فورية ومفيدة حول العنصر المطلوب. قد تتضمن نتائج البحث لمحات عامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد تعتمد التفاصيل على موقع العنصر في الصورة.

إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفّرها؛ تُسلّط widget الضوء على أدوات الكاميرا المتقدمة لسلسلة Galaxy S24 من خلال مقاطع فيديو تعليمية غامرة تم التقاطها من منظور المُصوّر، يمكنك تعلم كيفية التقاط صور واضحة ومشرقة في الليل من مسافة بعيدة باستخدام Nightography Zoom، بالإضافة إلى تسجيل مقاطع فيديو ثابتة عندما يتحرك لعناصر متحركة بسرعة باستخدام ميزة Super Steady، ووضع البورتريه (Portrait) لالتقاط صور شخصية رائعة.

التحديثات الأخرى والتوافر

يمكنك من خلال التطبيق استكشاف مزايا Galaxy الجديدة وصور الخلفية، وتحديدًا تلك المعروضة على Galaxy S24 Ultra. بالإضافة إلى ذلك، هناك ثلاثة أنواع من الخلفيات الفنية، بما في ذلك الكتابة على الجدران، متاحة للتنزيل كهديّة.

ولمعرفة المزيد حول منظومةGalaxy ، يمكن للمستخدمين التنقل عبر بطاقات المعلومات التي تقدم ميزات مثل الاتصال السلس بين أجهزة متعددة، ومشاركة الملفات، وقياس تكوين الجسم المتوفرة من خلال تطبيق Samsung Health. بالإضافة إلى ذلك، هناك مقاطع فيديو تعرض أحدث تجربة قابلة للطي، بما في ذلك هاتفي Galaxy Z Flip5 وZ Fold5.

يدعم تطبيق Try Galaxy حاليًا 20 لغة، ويغطي 120 دولة، وقد سجّل أكثر من 18 مليون عملية تنزيل منذ إطلاقه في عام 2022. وبإمكانكم تنزيل التطبيق المحدث من خلال مسح رمز QR أو عبر زيارة www.trygalaxy.com.