السوداني يوجه الكهرباء بالاستعداد للصيف ويتابع إجراءاتها بشأن مشروعات الطاقة النظيفة

2024-03-13 14:48:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وزارة الكهرباء بالاستعداد لفصل الصيف المقبل، وتابع إجراءاتها بشأن مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر وزارة الكهرباء ببغداد؛ لمتابعة سير العمل في مشاريع الوزارة واستعداداتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل.

واطلع السوداني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على الخطط والبرامج الموضوعة، وما يجري تنفيذه من خطط في الصيانة والتوسعة من قبل شركتي جي إي وسيمنس العالميتين.

وترأس السوداني اجتماعاً ضمّ الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين في الوزارة، جرى خلاله استعراض مجمل إجراءات الوزارة والبيانات والأرقام الخاصة بالجباية، والأحمال المستقبلية المتوقعة، والخطوات المتخذة لمواجهة زيادة وعوارض الحمل واختناقات الشبكة الكهربائية الوطنية.

وشدد على أهمية جعل تجهيز الطاقة الكهربائية وتوفيرها أولوية خدمية ومعياراً لتقييم أداء العاملين في وزارة الكهرباء.

كما جدد رئيس مجلس الوزراء سابق توجيهاته في ضرورة تحري سلامة الإجراءات الخاصة بالعقود واعتماد الشركات الرصينة، بما يلبي طموح المواطنين في تلقي خدمة متواصلة وتجهيز مستمر للطاقة الكهربائية.

وتابع السوداني إجراءات الوزارة في ما يتعلق بمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمضي في تنفيذ العقود الخاصة بتوسعة وتطوير هذا القطاع.