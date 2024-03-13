الزراعة تطلق حزمة من القرارات لتخفيض أسعار اللحوم

2024-03-13 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حزمة من القرارات لتخفيض أسعار اللحوم ، فيما أكد أن ارتفاع الأسعار ،عالمياً.وقال العلياوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ارتفاع أسعار اللحوم عالمياً ، أثر في كل دول المنطقة ومنها العراق ، لذلك شرعنا في هيئة الرأي بحزمة من القرارات تضم حوالي 12 نقطة ، إذ ستسهم في خفض أسعار اللحوم".وأضاف العلياوي، أن "أول شحنة دخلت وتوجهت الى أربع محافظات عراقية وستوزع بين باقي المحافظات بالإضافة الى شحنات أخرى".ولفت إلى أن "الشحنة الأولى ضمت حوالي 19 ألف رأس من الأبقار" ،مؤكداً أن "هذه الحزمة الكبيرة التي أطلقناها ستخفض أسعار اللحوم في الأسواق".