الزراعية النيابية تطالب باعادة انتخابات اتحاد للجمعيات الفلاحية وتخاطب السوداني

2024-03-13 15:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

طالبت لجنة الزراعة النيابية، مجلس الوزراء باعادة انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية.

واشارت وثيقة صادرة من اللجنة النيابية بتاريخ (11 آذار 2024) وحصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها " طلب اعادة انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، وايقاف عمل المكتب التنفيذي للاتحاد بالوقت الحالي، وحسب القرارات القضائية والمميزة سابقا".





ورغم صدور قرار محكمة التمييز الاتحادية، بانهاء عضوية حيدر العصاد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعيات، الا ان المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق عقد اجتماعا بمقر الاتحاد العام في بغداد.

وقال الاتحاد في بيان له، إن المكتب التنفيذي انتخب وسام الوطيفي رئيساً للاتحاد العام ومحمد كشاش الچليحاوي نائباً لرئيس الاتحاد العام وعماد البديري نائباً لرئيس الاتحاد العام.

واضاف، ان" اجتماعه كان بحضور اعضاء المكتب التنفيذي وهم كل من عباس الحلو و راضي عزيز الوحيد واركان المگدمي واحمد العيساوي وشعلان شياع القره غولي.

وأنهت محكمة التمييز الاتحادية، في وقت سابق من الشهر الجاري عضوية حيدر العصاد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعيات.

وبحسب قرار المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، فان انهاء العضوية "كونهم يعتبرون منتحلين صفة"، ومكنت المحكمة "غانم الفريجي رئيساً للاتحاد وانتخاب مكتب تنفيذي مؤقت لحين إجراء انتخابات".