تبدأ يوم غد.. راصد جوي يكشف عن حالة "ممطرة" وسط وجنوب البلاد

2024-03-13 15:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الاربعاء (13 آذار 2024)، تعرض العراق إلى حالة جوية ممطرة خلال اليوميين المقبليين في وسط وجنوب البلاد.

وقال عطيه في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ستندفع السحب مساء اليوم معلنة عن حالة جوية تبدأ بوادر إمطارها الخفيفة والمتفرقة يوم غد الخميس في محافظتي البصرة وميسان نهارا ثم تندفع ليلا نحو محافظتي ذي قار والسماوة".

واضاف: "اما يوم الجمعة فتشمل مناطق واسعة من مدن الفرات الاوسط وشمال شرق البلاد مصحوبة بالبرق والرعد على فترات"، مبيناً أن "محافظتي نينوى والانبار هي الاقل حظوظا بالامطار في هذه الحالة".

واشار الى أنه "تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لغاية مساء يوم الثلاثاء المقبل"، مضيفا "نترقب حالة جوية شاملة امطارها المدن كافة، يومي الأثنين والثلاثاء فيها رياح نشطة في مناطق وغزارة بالامطار بمناطق آخرى بالاضافة الى صواعق البرق وموجات غبار في مناطق أخرى".

وأوضح عطية، أن "حالة منتصف الاسبوع المقبل ربيعية اقرب للشتوية، وغزارة الامطار ستكون في مدن الشمال ووسط البلاد حتى الان"، محذراَ "من هبات الرياح في مناطق ومايصحبها من موجات غبار وتدني الرؤية الافقية".







