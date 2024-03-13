2024-03-13 15:18:10 - المصدر: منصة إيشان

أعرب عضو مجلس النواب، مصطفى سند، عن تضامنه مع عدد من المحكومين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية متفرقة، بينهم مدان بقضية هروب المدان (أحمد شايع) من السجن في محافظة البصرة. وقال سند عبر جداريته في منصة “فيسبوك”: “أحكام قضائية متفرقة صادرة اعلن تضامني مع المحكومين: الإعلامي الدكتور قصي شفيق، والشاب احمد مهلهل، وعبد الله گشيش وزملائه […]

ظهرت المقالة نائب يتضامن من محكومين بقضايا مختلفة بينهم مدان بقضية هروب أحمد شايع أولاً على Eishan.