2024-03-13 15:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مصدر في شرطة ذي قار، بد عن تسجيل حادث مقتل اب على يد ابنه رميا بالرصاص جنوب مدينة الناصرية. وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان خلافات عائلية أدت لقيام الابن بقتل ابيه رميا بالرصاص داخل منزلهما في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية. وأضاف ان قوة امنية...

