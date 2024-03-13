2024-03-13 15:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أحبط الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية. وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي […]

ظهرت المقالة مواجهات حدودية.. الأردن يعلن عن إصابة عدد من المهربين أولاً على ايرث نيوز.