2024-03-13 15:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم، بينما تعززت المعنويات أيضا من الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا على الرغم من صعوبة كبح التضخم في الولايات المتحدة فيما يبدو. وفي مؤشر آخر […]

ظهرت المقالة النفط يرتفع وسط مؤشرات على قوة الطلب وآمال خفض الفائدة أولاً على ايرث نيوز.