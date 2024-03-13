2024-03-13 15:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نشرت مجلة “لوبوان” الفرنسية قصة “قنبلة المثلية” التي وضع الجيش الأمريكي تصورا لها قبل عقود ومهمتها تحويل جيش العدو إلى شواذ. وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن شعار “مارسوا الحب وليس الحرب” لم يكن مناسبا جدا في هذه الحالة التي نتحدث فيها عن مثل هذه القنبلة، ولفتت إلى أن المهندسين العسكريين الأمريكيين فكروا بصورة […]

ظهرت المقالة مشروع للبنتاغون لم يبصر النور.. “قنبلة جنسية” لتحويل العدو إلى مجموعة من الشواذ أولاً على ايرث نيوز.