2024-03-13 15:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الأربعاء، إنها مستبشرة خيرا بتقديرات لوكالة الطاقة الدولية تسلط الضوء على أهمية أمن النفط، لكن التباين الكبير في توقعات الجانبين حول الطلب لا يزال مستمرا. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقديرات نشرت، الإثنين، وكتبها المحلل رونان جراهام المعني بأمن الطاقة والباحث إلياس أتيجي “في حين أن […]

ظهرت المقالة أوبك: تقديرات وكالة الطاقة الدولية بشأن أمن النفط مشجعة أولاً على ايرث نيوز.