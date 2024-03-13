2024-03-13 16:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (13 آذار 2024)، عن ضبط 14 معاملةً كمركية تم التلاعب في أوزانها في منفذ المنذرية الحدودي، مبينةً ضبط مُتهمين اثنين خلال العملية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عملٍ من مكتب تحقيق ديالى تحرَّك سريعاً صوب منفذ المُنذريَّة بعد ورود معلوماتٍ من هيئة المنافذ الحدوديَّة عن وجود حالات تلاعبٍ في أوزان عجلات الحمل الداخلة إلى المنفذ، وبعد القيام بالمُتابعة والتحرّي تمكَّن الفريق من ضبط مُوظَّفٍ في المنفذ وسائق عجلةٍ تمَّ التلاعب في وزن حمولتها، وضبط أصل المُعاملة، والتحرُّز على العجلة في مركز شرطة الگمرك".

وأضافت، أن "الفريق قام بتدقيق المُعاملات الگمرگيَّة التي تمَّ تنظيمها خلال اليوم الذي نُفِّذَت فيه عمليَّة الضبط؛ ليتمّ على إثرها كشف 14 معاملةً گمرگيَّة تمَّ التلاعب في أوزانها"، مُنوّهةً بـ "ضبط المُعاملات والإيعاز إلى إدارة المنفذ بالتحرُّز على العجلات داخل المنفذ، بعد أن رصد وجود فرقٍ بعشرات الأطنان في وزنها، فضلاً عن حالات تزوير".

وأوضحت، أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضها رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة، وتقرير مصير المُتَّهمين".







