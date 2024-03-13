2024-03-13 16:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء (13 اذار 2024)، بإلقاء القبض على عدد من المطلوبين والعثور على مواد مخدرة ومبالغ مالية خلال مداهمة منزل في محافظة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "قوة امنية من مكافحة المخدرات في جانب الكرخ داهمت منزل احد المطلوبين ضمن منطقة حي البتول في بغداد"، مبينا ان "المطلوب تمكن من الهروب بعد تطويق المنزل".

وأضاف المصدر، انه "تم تعميم المواصفات ووردت المعلومات انه يتواجد ضمن منطقة الحرية داخل منزل أيضا".

وتابع انه "تم توجيه قوة وتطويق المنزل وحصل تبادل اطلاق نار بين القوة والمطلوبين الا انهم استسلموا وسلموا انفسهم"، مؤكدا انه "تم تفتيش الدار وعثر على (بايبات) تستخدم للتعاطي ومادة الكرستال ومبلغ مالي قدره 3 ملايين دينار عراقي و 1500 دولار امريكي".