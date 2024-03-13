مسعود ومسرور بارزاني يجريان مباحثات مع السفير البريطاني في العراق

2024-03-13 16:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في مصيف صلاح الدين، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وبحسب بيان صدر عن مقر مسعود بارزاني، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية العراقية والمستجدات في المنطقة والوضع الأمني ومساعي حماية استقرار العراق.

ووفق البيان، فقد تم أيضاً تبادل الآراء ووجهات النظر حول انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي والعلاقات بين أربيل وبغداد وقرارات المحكمة الاتحادية.

وكانت الأوضاع الداخلية في الإقليم وانتخابات برلمان كوردستان محوراً آخر للقاء، وفق ما جاء في البيان.

كما استقبل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وقال مسرور بارزاني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "بحثنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع العامة وآخر المستجدات في العراق والمنطقة، وأكدنا على أهمية معالجة القضايا الخلافية بين الإقليم والحكومة الاتحادية استناداً إلى أحكام الدستور والاتفاقات الموقعة".

وأضاف، أنه "اتفقنا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار إقليم كوردستان، واحترام كيانه الاتحادي والدستوري".

ونقل البيان عن السفير البريطاني لدى العراق، تأكيده أهمية شراكة بلاده مع إقليم كوردستان، واصفاً إياها بأنها "ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا"، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل التنسيق الشامل مع حكومة الإقليم.

وقال مسرور بارزاني أيضا، "جددنا التأكيد على تمسك إقليم كوردستان بحقوقه الدستورية والدفاع عنها، ولن نتنازل عنها تحت أي ضغط أو ظرف".

وناقشنا في الاجتماع أيضاً دعم الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة، وأهمية صون حقوق مكونات كوردستان، وضرورة تشكيل مجلس الاتحاد في العراق.