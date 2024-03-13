اتحاد كرة القدم يكشف منهاج منتخباتنا في "FIFA DAY"

2024-03-13 16:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عُضو المكتب التنفيذيّ للاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، سكرتير لجنة المنتخبات محمد ناصر، اليوم الاربعاء (13 اذار 2024)، النقابَ عن مناهج منتخباتنا في فترة FIFA DAY المقبلة لشهر آذار / مارس الحالي.

وقال ناصر في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "منهاجَ اتحاد الكرة في فترة FIFA DAY الشهر الحالي سيقتصرُ على أربعة منتخباتٍ فقط"، مبينا ان "الاتحادَ وفر وأنجز جميعَ متطلبات إنجاح مهمة المنتخبات العراقيّة على الأصعدة كافة، عبر دائرةِ متابعة متكاملةٍ تبدأ من المتابعةِ المُستمرة لرئيسِ الاتحاد مروراً بأعضاء المكتب التنفيذيّ وصولاً إلى مشرفي المنتخبات وانتهاءً بالأمانةِ العامة ولجنة المنتخبات".

وأضاف ناصر، ان "المنتخبَ الوطنيّ سيعسكر في مدينةِ البصرة قبيل خوض مباراتيه أمام نظيره الفلبيني في التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027"، لافتا الى ان "المنتخب سيخوضُ المباراةَ الأولى في مدينةِ البصرة في 21 من الشهر الحالي على أن يلعبَ يوم 26 في الفلبين".

وتابع إن "اتحادَ الكرة، ومن خلال خليةِ العمل المُشتركة بين لجنةِ المنتخبات ومشرفي المنتخبات، نجحَ في تأمين مناخٍ مثالي لمنتخباتنا، وتلبية كل احتياجاتِ الملاكات التدريبيّة، وتقديم سُبل الراحة للاعبين إلى جانبِ التأكيد على مواعيد وصولِ اللاعبين المحترفين بأفضل السُبل وأسهلها".

وبيّن إن "أسبوع FIFA DAY المرتقب سيشهد خوضَ معسكر تدريبي للمُنتخبِ الأولمبيّ في مدينةِ البصرة تتخلله مباراة ودية، كما سيشارك منتخبنا الشبابي في بطولةِ غرب آسيا للمنتخباتِ الأولمبية في مدينة الإحساء السعودية، بهدف التحضير بالشكلِ الأفضل للاستحقاقات المُرتقبة، وعلى صعيدِ كرة الصالات، يواصل منتخبنا الوطنيّ تدريباته المكثفة في المملكةِ المغربية تأهباً للمُشاركةِ في كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند الشهر المقبل".

واختتم محمد ناصر حديثه بالقول: ان "اتحادَ الكرة سيواصل استثمارَ فترة FIFA DAY في كل توقفاتها لتهيئةِ منتخباتنا بما يليق وسمعة الكرة العراقيّة"، منوهاً إلى "ضرورةِ وقوف الجماهير العراقيّة الى جانب منتخباتنا ومؤازرتها ودعمها".



