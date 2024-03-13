المالية النيابية: سنقف بوجه من يعارض أتمتة الضرائب والكمارك

2024-03-13 16:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الأربعاء، الوقوف بوجه من يعارض تطبيق نظام أتمتة الضرائب والكمارك.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة استضافت وزيرة المالية طيف سامي ومديري الضرائب والكمارك".وأشار العطواني خلال الاستضافة- بحسب البيان- إلى "تفعيل وتعظيم الايرادات غير النفطية وهذا من أولويات البرنامج الحكومي"، قائلاً: إننا "سنقف بوجه كل من يعارض تطبيق نظام أتمتة الضرائب والكمارك إلى جانب وزارة المالية ولن نسمح بتعطيله، داعمون بقوة لتوجه وزارة المالية لتطبيق الأتمتة في جميع المنافذ الحدودية، وستكون لنا اجتماعات فنية للوقوف على الأسباب والمعوقات والمشاكل التي تعترض طريق تطبيق نظام الأتمتة وسنحاسب المقصرين".وأضاف، أنه "لا بد من اتساع الوعاء الضريبي وتنويع مصادره ولكن ليس على حساب المواطن، والضرائب والرسوم لا تجبى الا بقانون ولا تعفى الا بقانون وسنراجع كل الإعفاءات ومدى الفائدة المرجوة أو المتحققة منها"، متابعاً، أن "اللجنة المالية ستقدم تقريرا مفصلا يعرض في مجلس النواب بخصوص الضرائب والكمارك لدعم الحكومة في تطبيق نظام الأتمتة، وسنعقد ورش عمل مشتركة مع هيئتي الضرائب والكمارك لمراجعة القوانين الضريبية وتعديلها بما يتماشى مع النظام الجديد".