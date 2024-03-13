2024-03-13 16:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتفل الصابئة المندائيون، يوم الأربعاء، عند ضفاف نهر دجلة في العاصمة بغداد بـ"عيد الخليقة".

وتحتفل طائفة الصابئة المندائيين في كل عام بعيد الخليقة (البرونايا – الأيام الخمسة البيضاء)، والذي يستمر من (17 – 21 مارس / آذار)، حيث تجري خلاله طقوس التعميد ومراسيم الاحتفالات الدينية على ضفاف الأنهار؛ حيث يشكل (التعميد) في الماء ركنا أساسيا في ديانتهم، لأن الماء يعني لديهم الحياة.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، لقطات تظهر تجمع العوائل المندائية لإحياء طقوس العيد عند ضفاف نهر دجلة بمنطقة الجادرية في مقر الطائفة الصابئية وسط العاصمة العراقية بغداد.