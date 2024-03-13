2024-03-13 16:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، حكماً بإعدام متهم قتل 4 أشخاص في العاصمة بغداد، قبل 16 عاماً.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت ضد متهم إرهابي تمت ادانته بقتل 4 اشخاص واصابة الشخص الخامس بجروح في منطقة گراغول في العاصمة بغداد عام 2008".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005".