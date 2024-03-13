2024-03-13 16:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف فريق من الباحثين الأمريكيين أن إعطاء فيتامين D2 للأطفال الذين تم تشخيصهم حديثا بمرض السكري النوع 1، يمكن أن يطيل ما يسمى بـ”مرحلة شهر العسل” للمرض. وأظهرت الأبحاث السابقة أنه في وقت تشخيص مرض السكري النوع 1، يكون هناك حوالي 30٪ إلى 50٪ من وظائف خلايا بيتا البنكرياسية لدى المرضى (يحدث مرض السكري عندما […]

ظهرت المقالة فيتامين هام قد يطيل “مرحلة شهر العسل” لمرض السكري النوع 1 أولاً على ايرث نيوز.