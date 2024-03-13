2024-03-13 16:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء ، عن ضبط 14 معاملةً كمركية تم التلاعب في أوزانها في منفذ المنذرية الحدودي، مبينةً ضبط مُتهمين اثنين خلال العملية. وذكرت الهيئة في بيان ورد “ايرث نيوز”، أن “فريق عملٍ من مكتب تحقيق ديالى تحرَّك سريعاً صوب منفذ المُنذريَّة بعد ورود معلوماتٍ من هيئة المنافذ الحدوديَّة عن […]

ظهرت المقالة النزاهة تضبط متهمين اثنين وتكشف تلاعباً بـ (14) معاملة جمركيَّة في منفذ المنذرية أولاً على ايرث نيوز.