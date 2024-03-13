سكرتير لجنة المنتخبات: أكدنا تأمين وصول اللاعبين المحترفين بأفضل السبل

2024-03-13 16:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم، سكرتير لجنة المنتخبات محمد ناصر، على تأمين وصول اللاعبين المحترفين بأفضل السبل. وقال ناصر في بيان لاتحاد الكرة إن “منهاج اتحاد الكرة في فترة FIFA DAY الشهر الحالي سيقتصر على أربعة منتخبات فقط”، مبيناً أن “الاتحادَ وفر وأنجز جميعَ متطلبات إنجاح مهمة المنتخبات العراقيّة على […]

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