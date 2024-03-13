وزيرة المالية تعلن إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024

2024-03-13 17:00:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأربعاء، (13 آذار 2024)، عن إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء.

وقالت سامي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم": "تم اكمال البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء".

واشارت ايضا الى انها: "لن أطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية".

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن في 20 شباط الماضي ان "الحكومة مستمرة بتدقيق الجداول الخاصة بموازنة العام 2024، حيث واجهت الحكومة بعناية العجز ضمن موازنة العام 2023".

وبين خلال مؤتمر صحفي آنذاك، ان "حجم الإنفاق ارتفع بشكل كبير لوجود الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2023 إضافة إلى المشاريع الجديدة".

ولفت الى ان "جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها".

يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قال في تصريح صحفي في 7 آذار الجاري، أن تأخر ارسال جداول موازنة 2024 "قد أوقفت العلاوات والترفيعات، ويراد إدراجها في الموازنة" مشيراً إلى أنه "صحيح أنَّ الموازنة أقرت لثلاث سنوات مستمرة بالأرقام المذكورة وليس بإضافة دينار واحد عليها ولكن الحكومة لا تمتلك هذه الصلاحيات، وصحيح أنها تحمل غبناً يقع على الموظف ولكن هذا الغبن يرفع بقانون وهو الموازنة".