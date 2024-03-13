قبل مواجهة سبارتا براج.. مدرب ليفربول يتخذ قرارا بشأن صلاح

2024-03-13 17:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء (13 آذار 2024)، عن موقف يورجن كلوب مدرب ليفربول، من الدفع بنجمه المصري محمد صلاح في مواجهة سبارتا براج.

ويستقبل ليفربول نظيره سبارتا براج، يوم غد الخميس، على ملعب آنفيلد، في إياب دور الـ 16 لبطولة اليوروبا ليج، علمًا بأن لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الريدز (5-1).

وبحسب شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن كلوب يدرس إراحة العديد من النجوم الكبار، خاصة في ظل نتيجة مباراة الذهاب الكبيرة، وشبه ضمان التأهل.

وأضافت الصحيفة، أن كلوب يدرس عدم البدء بالعديد من اللاعبين الكبار وعلى رأسهم محمد صلاح، استعدادًا لمباراة مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.

وقد يشهد تشكيل الريدز في مباراة الغد، ظهور الحارس الثالث أدريان لأول مرة هذا الموسم، وأمامه جاريل كوانساه وجو جوميز ووكونور برادلي وكوستاس تسيميكاس.

وفي الوسط، قد يتم الدفع بجيمس ماكونيل وبوبي كلارك وهيرفي إليوت.

وأشار التقرير، إلى أن محمد صلاح لم يشارك أساسيًا سوى في مباراة واحدة منذ بداية عام 2024، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في أمم أفريقيا، مع مباراتين كبديل أمام برينتفورد ومانشستر سيتي.

ويخشى كلوب تفاقم إصابة صلاح في هذه الفترة الحساسة من الموسم، وبالتالي يرغب في إراحته أمام سبارتا براج، خاصة بعدما طلب ليفربول من منتخب مصر عدم استدعاء اللاعب لمعسكر شهر مارس/ آذار الجاري.

المصدر: كوورة